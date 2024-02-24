قال السفير الياباني المعتمد لدى نواكشوط أوتشيدا تاتسوكونيفي، إن موريتانيا شريك مهم لبلاده في منطقتي المغرب العربي والساحل، خاصة في هذا الظرف الذي يتميز “بعدم الاستقرار في المنطقة.”

السفير كان يتحدث خلال حفل نظمه السفارة اليابانية بنواكشوط مساء الجمعة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لعيد ميلاد إمبراطور اليابان، ناروهيتو.

وأشاد الدبلوماسي الياباني، ” بجهود ومبادرات الحكومة والشعب الموريتانيين لصالح السلام والاستقرار في المنطقة.”

وأكد أن العلاقات بين موريتانيا واليابان، “تتطور بشكل مستمر في العديد من المستويات، وأن العمل مستمر لتعزيزها في مختلف المجالات.”

وأشار بهذا الخصوص، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين، أصبحت “أكثر نشاطا مع إعادة تشكيل فريق الصداقة الموريتاني الياباني في شهر ديسمبر الماضي وزيارة بعض كبار الشخصيات في الفريق البرلماني للصداقة بين اليابان والاتحاد الإفريقي لموريتانيا خلال شهر يناير المنصرم.”