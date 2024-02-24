قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن موريتانيا أصبخت ” في الفترة الأخيرة ـ وجهة للقادة الأفارقة والأوربيين.”

الوزير كان يتحدث أمس الجمعة، خلال افتتاح المؤتمر العادي الثامن لرابطة العمد الموريتانيين، المنظم تحت شعار “اللامركزية رافعة للتنمية المحلية”.

وهنأ الوزير على إجماع قادة الإفارقة على اختيار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لرئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس نجاعة موريتانيا ” داخليا وخارجيا، وعلاقاتِها الطيبةَ مع الجميع، ومصداقيتَها لدى الشركاء الدوليين.”

وأكد أن هذا التتويجُ سيمكن “من زيادة إشعاعِ البلاد على المستوى العالمي، بما في ذلك تمثيل القارة الإفريقية في المحافل الدولية، خاصة مجموعة العشرين.”