افتتحت جمعية اليد العليا، مجمعا تنمويا متعدد الخدمات فى تجمع قرى آياره بمقاطعة باركيول التابعة لولاية لعصابة شرقي موريتانيا، بتمويل من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت.

رئيس الجمعية النائب محمد عبد الرحمن الصبار، رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية الكويتية، قال “إن الكويت استحقت لقب مركز العمل الإنساني العالمي لما تقوم به على المستوى الرسمي والشعبي من عمل بر وخير متعدد ومتنوع في أرجاء المعمورة.”

وأشار إلى أن القرى والمدن في موريتانيا تشهد “على الدعم السخي للمؤسسات الكويتية الرسمية و الأهلية للشعب الموريتاني من كفالة للأيتام وبناء للمستوصفات والمدارس وحفر للآبار و مواكبة وتكملة للبرامج والمشاريع الحكومية مما أضاف جهدا مشهودا له أثر كبير على يوميات المواطن الموريتاني.”

ولفت إلى “أن هذا المجمع و الذي افتتحه اليوم مع عدة مستوصفات و آبار في مناطق أخرى هو عينة مصغرة لعشرات المشاريع التي تنفذها المؤسسات الكويتية سنويا في موريتانيا.”

وبخصوص اليوم الوطني الكويتي الذى يحتفل به هذه الأيام، قال ولد الصبار “إن أفراح الشعب الكويتي هي أفراح للشعب الموريتاني وذلك ما يقتضيه واجب الأخوة العربية والإسلامية.”

وأضاف “أن دولة الكويت جسدت تلك الأخوة وبرهنت عليها منذ نشأة موريتانيا وحتى الآن حيث ترجمت ذلك من خلال دعمها للدولة وللشعب الموريتاني من دون من ولا اشتراط موقف معين.”

وأشاد بدور طاقم سفارة دولة الكويت الحالي ممثلا بالسفير إبداح الدوسري و القائم بالأعمال سلطان عراده او طاقم السفارة في تعزيز العلاقات الموريتانية الكويتية.