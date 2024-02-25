قام الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه؛ قائد أركان الدرك الوطني السبت، بزيارة تفقد واطلاع للمناطق الحدودية بولاية الحوض الشرقي، شرقي موريتانيا.

الزيارة شملت كتيبة الدرك في النعمة ومعبر أجوينكارا الحدودي في مركز فصالة الإداري ، وسرية تأمين مخيم امبره للاجئين الماليين.

وتخلل برنامج الزيارة، تدشين فرقة الدرك الإقليمي في فصالة المستحدثة مؤخرا، والوقوف على ظروف الأفراد ومستوى جاهزية مختلف الفرق والوحدات الميدانية، والاجتماع بقياداتها.

وتابع قائد الدرك خلال الزيارة عروضا “مفصلة حول الواقع والظروف الأمنية على مستوى الشريط الحدودي.”

ورافقه في الزيارة، كل من قائد المنطقة العسكرية الخامسة، وقائد الناحية الشرقية للدرك الوطني وعدد من قادة المكاتب والمديريات بقيادة الأركان.