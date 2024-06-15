أعلن الكاتب والمفكر الموريتاني، السيد ولد اباه، اليوم السبت، عن صدور رواية جديدة له بعنوان «الهمام» عن دار « المركز الثقافي للكتاب» في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتب ولد اباه على صفحته في الفيسبوك إن الرواية الجديدة «تتحدث عن التاريخ السياسي المعاصر لموريتانيا من خلال حركة الكادحين» وهي الرواية الثالثة له بعد روايتي « الشنقيطي » و « الترجمان »

وأضاف ولد اباه، أن الرواية تتناول «في ما وراء هذه الحركة الشبابية، وموضوع الالتزام في خلفياته الفلسفية» مشيرا إلى أنها ستكون متوفرة في آخر شهر يونيو

ونشر ولد اباه أول كتبه عام 1994م وهو «الحقيقة والتاريخ لدى ميشيل فوكو»، الذي صدرت طبعته الأولى من دار المنتخب العربي بالعاصمة اللبنانية بيرت.

ويعتبر الكتاب المذكور من أبرز الكتب التي تناولت الإشكالات الفكرية والمحددات الفلسفية للفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو.