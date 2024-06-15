Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
السبت, 15 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

الهُمام..  إصدار روائي جديد للسيد ولد اباه

صحراء ميديابواسطة

أعلن الكاتب والمفكر الموريتاني، السيد ولد اباه، اليوم السبت، عن صدور رواية جديدة له بعنوان «الهمام» عن دار « المركز الثقافي للكتاب» في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتب  ولد اباه على صفحته في الفيسبوك إن الرواية الجديدة «تتحدث عن التاريخ السياسي المعاصر لموريتانيا من خلال حركة الكادحين» وهي الرواية الثالثة له بعد روايتي « الشنقيطي » و « الترجمان »

وأضاف ولد اباه، أن الرواية تتناول «في ما وراء هذه الحركة الشبابية، وموضوع الالتزام في خلفياته الفلسفية» مشيرا إلى  أنها ستكون متوفرة في آخر شهر يونيو

ونشر ولد اباه أول كتبه عام 1994م وهو  «الحقيقة والتاريخ لدى ميشيل فوكو»، الذي صدرت طبعته الأولى من دار المنتخب العربي بالعاصمة اللبنانية بيرت. 

ويعتبر الكتاب المذكور من أبرز الكتب التي تناولت الإشكالات الفكرية والمحددات الفلسفية للفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة