قال المرشح للانتخابات الرئاسية حمادي ولد سيدي المختار، إنه «سيعمل جاهداً على تغيير الوضعية الصعبة للمواطنين، خاصة النساء» موضحاً أن المرأة الموريتانية يجب أن تشرك في كافة المجالات إلى جانب الرجل

وأضاف ولد سيدي المختار خلال سهرة انتخابية أمام أنصاره بمدينة انواذيبو شمالي موريتانيا، أنه من غير المعقول أن تكون مدينة انواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلد، لاتزال تعيش تكرار الانقطاعات الكهربائية ونقص الماء وفق تعبيره

وأشار إلى أن مشروعه الانتخابي سيسد كل الثغرات، وسيعطي عناية خاصة للمتقاعدين، وأن القضية الفلسطينية هي الأخرى ستكون مركز الاهتمام، داعياً إلى تكثيف الجهود التحسيسية والتعبوية