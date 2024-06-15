وصل الحجاج الموريتانيون اليوم السبت، الى صعيد عرفة الذي يعتبر الركن الاعظم في الحج، وقضى الحجاج يومهم بهذا الموقف حيث صلوا الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا بعد الاستماع للخطبة التي ركز فيها الفقيه الشيخ ولد صالح على عظمة اليوم وضرورة اغتنام هذه الفرصة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى والاجتهاد في الدعاء.

وأفاض في هذه الخطبة في الحديث عن احكام الحج عموما، مبينا أنه رغم كونه فرض متأخرا في السنة التاسعة للهجرة، يعتبر فريضة لا كالفرائض لكون المسلمين فيه يظهرون بهيآتهم التي يغادرون فيها عالم الاشهاد الى عالم البرزخ.

وأكد على ضرورة تخصيص هذا اليوم العظيم الذي يتجلى فيه الرب سبحانه وتعالى لعباده، للثناء عليه بما هو اهله والابتعاد عن كل ما يشغل القلب عن ذلك، مبرزا ان الطريق طويل وشائك وعلى العاقل ان يستغل هذه السانحة التي قد لاتتكرر.

وقال إن الحاج غير مطالب بصعود الجبل لأن عرفة كلها موقف حسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ” وقفت ههنا وعرفة كلها موقف” وان على الحجاج أن يبقوا في مخيمهم ويجتهدوا ويخلصوا النيات لله تبارك وتعالى ويلحوا على الله في الدعاء.

وبعد غروب شمس هذا اليوم العظيم سيتوجه الحجاج الى مشعر مزدلفة، حيث سيحطون بها الرحال ويجمعوا حصى الرمي قبل ان يتوجهوا الى منى استعدادا لرمي جمرة العقبة يوم النحر، ومن ثم إكمال بقية أعمال هذه الشعيرة.