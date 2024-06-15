أطلق المترشح لرئاسيات 2024 اوتوما انتوان سليمان سومارى، حملته الانتخابية، ليل الجمعة/السبت من حي الترحيل في مدينة انواذيبو شمالي البلاد.

وانتقد سومارى الأوضاع المعيشة في البلد وخاصة قطاع الخدمات، وتعهد أمام ساكنة انواذيبو، في حال فوزه، بتوفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم، وتوفير كل سبل العيش الكريم، سواء في المسكن أو المعيشة، وفرص العمل المناسبة.

وطالب، أنصاره بالتصويت له من أجل خلق التغيير المنشود، لافتا إلى أن البلد بحاجة إلى الإصلاح، وهو ما ” أتعهد به في حال منحتموني ثقتكم يوم الاقتراع بتحقيقه”.