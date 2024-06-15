تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية مامادو بوكار با، في حال فوزه بالرئاسة بإحداث تغيير جذري، لبناء دولة قوية وديمقراطية ينعم فيها المواطن، مهما كان لونه أو خلفيته الاجتماعية، بحقوقه وأمنه وراحة بال.

وانتقد المترشح مامادو بوكار با، الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنها فشلت في إدارة البلاد مثل سابقاتها،

وقال إنه قدم للناخبين الموريتانيين برنامجا يأخذ بعين الاعتبار كل القضايا التي تمس حياة المواطنين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تقديم الحلول المناسبة، معتبرا أن خوضه للانتخابات الرئاسية مسؤولية ثقيلة تتطلب تعبئة قوية، موضحا أن اختياره كان نتيجة توافق بين عدة كيانات سياسية.

ودعا أنصاره إلى القيام بتعبئة عامة للناخبين وتوعيتهم بضرورة التصويت له يوم الاقتراع، من أجل تحقيق تطلعاتهم في التغيير.