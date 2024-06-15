تعهد المترشح للانتخابات الرئاسية محمد ولد الشيخ الغزواني، بإنشاء جهاز يعهد إليه بكل المسائل المتعلقة بالشباب، وسيعطى كامل الصلاحية للقيام بذلك وبناء جسور للتواصل مع الشباب في الداخل والخارج للاستفادة من طاقته في بناء البلد والعمل على إشراكه في دوائر صنع القرار، معلنا أنه سيشن حربا على بطالة الشباب.

وقال خلال كلمة ألقاها في سهرة انتخابية نظمتها الحملة الوطنية للشباب التابعة له إنه سيقوم ببناء العديد من المنشآت الترفيهية كالملاعب ودور العرض، إلى جانب تنظيم تظاهرات رياضية، داعيا الشباب إلى تقديم النموذج الأمثل من خلال نبذ الكسل والاتكالية واحترام القانون والابتعاد عن الرشوة، والمساهمة في تغيير الرواسب الاجتماعية ذات الصلة بالعنصرية والطائفية والقبلية، التي لا تتماشى مع مفهوم الدولة.