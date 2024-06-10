قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة محمد عبد الله ولد لولي، إن قطاعه يعمل على خطط لإنجاز 2300 كليومتر من الألياف البصرية تهدف إلى ربط جميع عواصم الولايات والمقاطعات بالألياف.

حديث ولد لولي جاء، اليوم الاثنين، خلال إطلاق برنامج للتكوين في مجال الألياف الضوئية مخصص للشباب الحاصلين على شهادتي فني عالي(BTS) وفني (BT) من المراكز الفنية للتكوين المهني.

وأضاف الوزير أن موريتانيا تتمتع ببنية تحتية تمتد لأكثر من 5500 كيلومتر، مشددا على أن خطط لإنجاز الألياف البصرية في الولايات والمقاطعات تهدد إلى إنشاء حلقات لضمان قدر أكب رمن المرونة وتحسين جود الخدمة.

وأشار إلى أن تحقيق الجدوى الاقتصادية لهذه البنى التحتية الرقمية وتشغيلها وصيانتها ”يتطلب وجود مهارات وطنية مؤهلة وقادرة على تقديم المنتجات والخدمات وفقا للمعايير الفنية المعتمدة“.

ولفت ولد لولي إلى أن تطوير البنى التحتية الرقمية يعد إحدى المكونات الرئيسية لاستراتيجية القطاع التي تهدف إلى تعميم الوصول إلى الشبكات عالية السرعة.