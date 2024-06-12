انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الدورة الــ 17 من المهرجان الدولي “السلام عليكم” للهيب هوب بمشاركة فرق فنية من عدة دول إفريقية.

وسيشهد المهرجان، إلى جانب السهرات الفنية المشتركة بين الفرق، تنظيم ورشات وندوات حول التوجهات الموسيقية الجديدة والصناعة الموسيقية، والتكنولوجيات الحديثة علاوة عن تخصيص فضاء لاكتشاف المواهب الشابة والتعريف بهم.

ويشارك في هذه الدورة أكثر من 10 فنانين يمثلون عدة دول إفريقية، منها الجزائر تونس والسنغال وغينيا بالإضافة إلى فرق من موريتانيا.

وحسب القائمين على المهرجان فإن اختيار هذه الدول للمشاركة النسخة الـ17 من المهرجان يبرز الروابط التاريخية المشتركة بين شعوب هذه الدول، ويترجم عمق العلاقات الثقافية والدبلوماسية بينها.

وتحل الجزائر ضيف شرف المهرجانفي هذه النسخة، حيث قدم مجموعة من الفنانين الجزائريين عرضهم الفني في السهرة الافتتاحية في الملعب الأولمبي.

وتأسس مهرجان “السلام عليكم” للهيب هوب عام 2008 بدعم من وزارة الثقافة الموريتانية، وعدة شركاء آخرين.