وتهم هذه المذكرات، التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، ونظيره العماني ، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إحداث آلية للمشاورة السياسية تساهم في تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وإضافة إلى الجانب السياسي تهدف هذه المذكرات إلى تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والبترول والغاز والمعادن والطاقات المتجددة والكهرباء والبتروكيماويات والتحول الرقمي، والتكوين والتأهيل والتدريب والدراسات بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين بالبلدين.

وفي هذا السياق أعرب وزير الخارجية الموريتاني عن الأمل في توسيع التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وفي توطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية الفعالة بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح أن موريتانيا توفر فرصا واعدة للاستثمارات العمانية في العديد من المجالات، منها السياحة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة.

وشدد على أهمية توقيع اتفاقية إحداث لجنة مشتركة للتعاون، كإطار قانوني ناظم للتعاون الثنائي بين البلدين.

من جهته أشاد الوزير العماني بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات العمانية – الموريتانية الراسخة في التاريخ والثقافة والمستمرة في التطور والنمو.

وقد استقبل الوزير العماني من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ، كما التقى عددا من المسؤولين الحكوميين، ومن القطاع الخاص منهم رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.