قدمت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” اعتذارها للمواطنين في بعض المدن الداخلية غير المربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية بسبب الانقطاعات التي تشهدها الخدمة خلال الفترة الحالية.

وقالت الشركة في بلاغ لها إن سبب الانقطاع ناتج عن الارتفاع الحاد وغير المتوقع في الطلب نتيجة لتضافر بعض العوامل مع ظروف مناخية غير مواتية.

وأضافت أن هذه العوامل أدت إلى إتلاف بعض الآليات إثر الضغط الكبير عليها، رغم الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل تعزيز المنشآت ومواكبة الطلب، حسب الشركة.

وقالت الشركة إنها بادرت باتخاذ التدابير اللازمة، وسخرت الوسائل المتاحة على المديين القريب والتوسط بغية التغلب على الوضعية في أسرع وقت وضمان استمرارية الخدمة.