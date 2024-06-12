دعت روسيا موريتانيا للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الأفريقي الروسي في نوفمبر المقبل، على ضفاف البحر الأسود لإعطاء ديناميكية إضافية للتعاون بين روسيا من جهة والاتحاد الإفريقي الذي ترأسه موريتانيا.

جاء ذلك على لسان سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى موريتانيا، بوريس زيلكو، خلال حفل استقبال في نواكشوط بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وقال إن بلاده تتشارك نفس الطموح في الحرية والمستقبل المزدهر؛ مع موريتانيا وكافة الدول والشعوب.

وأشاد السفير الروسي بمستوى العلاقات الثنائية بين بلاده وموريتانيا، متمنيا التوفيق لموريتانيا في مسار تجربة الانتخابات والسير قدما في تعزيز وتكريس المكتسبات الديمقراطية للبلاد، حسب تعبيره.

مثل الحكومة في هذا الحفل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الدفاع الوطني، حننه ولد سيدي، ومستشارة الوزير الأول السيدة هند بنت عينينا.