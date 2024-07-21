أعلن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، أن عائدات تصدير البطيخ الموريتاني بلغت مبلغ 5 مليارات و 500 مليون أوقية دخلت البنك المركزي العام الماضي.

وقال رئيس الاتحاد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، في تصريحات له، إن موريتانيا صدرت العام الماضيى أكثر من 400 ألف طن( 2022 42) من البطيخ.

وطالب رئيس الاتحاد السلطات بزيادة فترة الجمركة، حتى تصل إلى الشهر الـ 9 بدلا من الشهر الـ 3، متوقعا القيام ببيوت محمية من أجل التمكن من الزراعة في فترة الأمطار ووجود مخازن تبريد للمحصول من المادة لتلك الفترات التي تتأثر فيها الزراعة والعمل على ضمان الاكتفاء الذاتي من الخضروات في العام المقبل.

أكد رئيس الاتحاد أن القطاع الخاص شريك للقطاع العام في مجال الزراعة، وهو ما يدعمه وجود 30 مصنعا خصوصيا، منها 24 نشطة في مجال تقشير لأرز.

وأضاف أن ما يؤكد نجاح الحملة الزراعية لهذا الموسم وجود 280 ألف طُن خام، وحسب التوقعات فسيكون صافي هذه الكمية بعد التقشير 170 ألف طن من الأرز الشيء الذي حققت معه الحملة الزراعية رقما قياسيا مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت نسبته 110 آلاف طُن، وفي الحملتين السابقة والتي قبلها حيث بلغ الانتاج 480 ألف طن خام من الأرز، حيث حققت هذه الحملة زيادة 100 طن، كما اتخذ أصحاب مصانع الأرز احتياطاتهم في التخزين تحسبا لموسم الأمطار الذي كان يتسبب في خسائر كبيرة في حصاد الأرز