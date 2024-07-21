أدانت الحكومة الموريتانية اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف مسجداً في العاصمة العمانية مسقط، الذي خلف عدداً من القتلى، والجرحى.

وقال بيان وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج: ” إن الحكومة الموريتانية تؤكد، بمناسبة هذا الاعتداء الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، تضامنها الكامل مع سلطنة عمان الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها”.

وأضاف : ” كما تعرب عن مواساتها العميقة للحكومة وللشعب العمانيين الشقيقين في هذا الوقت العصيب، سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

وكانت الشرطة العمانية قد أعلنت في وقت سابق، عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجوم على مسجد علي بن أبي طالب في منطقة الوادي الكبير، بالقرب من مسقط

كما أعلن مايعرف بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” في بيان مسؤوليته عن الهجوم على المسجد، مساء أمس الاثنين.