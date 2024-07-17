أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة إلى أبيدجان أنه “من غير الممكن” لبلادها أن تواصل التعاون العسكري مع النيجر بسبب انعدام “الثقة” في النظام العسكري الحاكم في الدولة الأفريقية والذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب قبل عام تقريبا .

وخلال زيارة إلى ساحل العاج، قالت بيربوك “لم يكن ممكنا الاستمرار لأن الثقة التي كانت موجودة من قبل لم تعد موجودة”.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أنه “في الوقت نفسه، لم نوقف المساعدات الإنسانية لأن شعب النيجر ليس مسؤولا عما يحدث”.

ويحكم النيجر نظام عسكري تولى السلطة إثر انقلاب في 26 يوليو 2023 أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم المحتجز منذ ذلك الحين.

وأدار النظام الحاكم في النيجر ظهره للقوى الغربية وتقر ب بشكل خاص من روسيا.

وقررت ألمانيا سحب قواتها بعدما تبين لها أن عسكرييها المتمركزين في النيجر، لم يعد بإمكانهم الاستفادة من أي حصانة ضد إجراءات قانونية محتملة.

ويتمركز في النيجر اليوم حوالى 40 عسكريا ألمانيا .

وسبق للنظام العسكري الحاكم في النيجر أن طلب من فرنسا سحب جنودها من هذا البلد، في خطوة نفذتها باريس في نهاية 2023 على أن تتبعها واشنطن بحلول سبتمبر.