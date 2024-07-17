أطلقت وزارة التنمية الحيوانية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حملة لتحصين المواشي في مقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي.

وتهدف هذه الحملة، التي تستمر 28 يوما، إلى تحصين أكثر من 16 ألف رأس من الحيوانات ضد الأمراض المعدية، التي عادة ما تنتشر في هذه الظرفية.

وأكد المفتش بوزارة التنمية الحيوانية با محمد حمادي، أن هذه الحملة جاءت في وقتها المناسب لتحصين الحيوانات من أمراض بودميغة واغرج، مضيفا أن المفتشية قامت خلال الأيام الماضية بتحسيس المنمين بضرورة الإقبال على هذه الحملة لتلقيح مواشيهم والمحافظة على صحتها.

ووجه المفتش الشكر للشركاء في التنمية على مواكبتهم للقطاع ودعمهم له من خلال هذا النوع من حملات التلقيح التي أسهمت في الرفع من صحة الثروة الحيوانية، مطالبا جميع المنمين بضرورة التوجه إلى بعثات التلقيح لتحصين مواشيهم.

بدوره أكد ممثل المنظمة الدولية للهجرة امم ولد جكرو، أن هذه الحملة سيكون لها الأثر الإيجابي على صحة الماشية بالمقاطعة، مبرزا استعداد هيئته لمواكبة موريتانيا في مسيرتها التنموية.