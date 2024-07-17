أعلنت الأركان العامة للجيوش الموريتانية اليوم الأربعاء، أنها سبتدأ في تنفيذ رمايات تدريبية، بالأسلحة الثقيلة في منطقة الطويله شمالي العاصمة، غير بعيد من محور نواكشوط-أكجوجت.

وأوضحت في بيان أنها ستبدأ ، رمايات تدريبية بالصواريخ المضادة للطائرات على أهداف مسيرة منها رمايات ليلية، على أن تكون الرمايات التدريبية بالصواريخ المضادة للدروع، بعد الغد.