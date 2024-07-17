أعلنت الأركان العامة للجيوش الموريتانية اليوم الأربعاء، أنها سبتدأ في تنفيذ رمايات تدريبية، بالأسلحة الثقيلة في منطقة الطويله شمالي العاصمة، غير بعيد من محور نواكشوط-أكجوجت.
وأوضحت في بيان أنها ستبدأ ، رمايات تدريبية بالصواريخ المضادة للطائرات على أهداف مسيرة منها رمايات ليلية، على أن تكون الرمايات التدريبية بالصواريخ المضادة للدروع، بعد الغد.
وأكدت اتخاذ كافة التدابير الأمنية، لتنفيذ هذه الرمايات التدريبية، داعية سكان مدينة نواكشوط، وسالكي طريق نواكشوط – أكجوجت إلى الحيطة والحذر، وتجنب عبور منطقة الرماية.