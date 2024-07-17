رخصت السلطات الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، مهرجانا لحزب الصواب المعارض، والداعم للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، يوم الأحد القادم.

وسينظم المهرجان الأحد في الساحة الواقعة في الجانب الشمالي الغربي، في ساحة المطار القديم، وفق رسالة قبول الترخيص التي حصلت عليها صحراء ميديا.

و ينطلق المهرجان من الساعة الثانية إلى الساعة السادسة والنصف مساء، وفق المصدر ذاته.

ومن المنتظر أن تعقد حملة النائب والمرشح السابق للرئاسيات بيرام ولد الداه ولد اعبيدي مؤتمرا صحفيا خلال الساعة القادمة للإعلان عن هذا القرار.

وكانت حملة بيرام قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم مسيرة احتجاجية رافضة « لتزوير إرادة الشعب »، وذلك غدا الخميس الموافق 18 يوليو 2024.

وكان من المفترض أن تنطلق المسيرة من ملتقى طرق صباح باتجاه المقر المركزي للجنة المستقلة للانتخابات (مبنى البرلمان القديم) .

وفق مصار خاصة لصحراء ميديا، ستعلن حملة بيرام إلغاء المسيرة المنتظرة غدا، والإعلان عن المهرجان.

ولا يزال المرشحُ الذي حل ثانيا يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية، التي نظمت في التاسع والعشرين من شهر يونيو الفارط واجاز المجلس الدستوري نتائجها قبل أسبوعين.