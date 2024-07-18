قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، إن موريتانيا تبذلُ جهودًا كبيرة في ملف اللاجئين الماليين لتسيير قضيتهم.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) في برقية نشرتها اليوم الخميس، إن الوزير تحدث في مقابلة مع قناة دوتشه فله (DW) الألمانية، عن التحديات التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي.

كما تحدث الوزير عن “تجربة موريتانيا في مجال الحماية الاجتماعية”، في ظل هذه التحديات.

وقال ولد محمد صالح إن “الأزمات الأمنية والتنموية، وتغير المناخ، وتفاقم النزوح، كلها من الآثار السلبية التي خلفتها وضعية منطقة الساحل”.

وتناول الوزير في مقابلته “سبل تعزيز التنمية والاستقرار الأمني، ومحورية موريتانيا في المنطقة”.

وقال إن موريتانيا “تبذلُ جهودا كبيرة لتسيير قضية اللاجئين”، في إشارة إلى قرابة مائتي ألف لاجئ مالي يعيشون فوق الأراضي الموريتانية.

وخلص الوزير إلى أن موريتانيا “وضعت آليات لترقية الاستثمارات من خلال التحفيزات التي تستهدف جذب المستثمرين الألمان والأوروبيين عموماً”.