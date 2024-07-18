قال وزير الزراعة أمم ولد بيباته، إن موريتانيا أصبحت قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال مادة الأرز.

حديث الوزير جاء في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إذ أضاف أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز يأتي ”بفضل الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الدولة“.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة مكنت من تحقيق ”مردودية إنتاجية معتبرة، إذ وصل معدل المردودية في الهكتار الواحد ما بين خمسة أطنان إلى سبعة خلال الحملة الصيفية التي أوشكت عمليات الحصاد فيها على النهاية في معظم المزارع“.

وكانت الحكومة الموريتانية قد وضعت في العقد الماضي استراتيجية تسعى من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأرز، حيث صدقت على حزمة من القوانين تشجع على الاستثمار في هذا المجال وإطلاق حملات زراعية سنوية.

وبحسب وزارة الزراعة، فإن المساحة المستخدمة في زراعة الأرز هذا العام ارتفعت إلى ما يزيد على 39 ألف هكتار مقارنة مع مستوياتها في العام الماضي عند 34 ألف هكتار.

وأعلنت وزارة الزراعة العام الماضي أن موريتانيا تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الأرز بنسبة 90٪، مشددة على أنها ماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كامل