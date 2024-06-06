قال رئيس جهة ولاية اترارزة محمد ولد الشيخ إن الجهة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أعدت استراتيجية جهوية للنمو المتسارع والرخاء المشترك (SCRAPP)، التي “تتطلب تمويلاً كبيراً”.

وأوضح في ندوة نظمتها الجهة اليوم الخميس، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تنويع النمو الاقتصادي من خلال إشراك القطاع الخاص في تحديث الزراعة، وتنمية الثروة الحيوانية، واستكشاف فرص جديدة مثل صيد الأسماك.

وأشار إلى أن هذه الندوة تهدف إلى تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الولاية.

من جانبه، قال وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل ولد عبد الفتاح إن بناء اقتصاد مرن وصاعد هو التزام من الرئيس، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الإصلاحات في جميع المجالات، وخاصة في الحكامة الاقتصادية والمالية.

وقال ول عبد الفتاح إن موريتانيا سجلت نتائج إيجابية في تحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار، من خلال إطلاق عملية رقمنة بعض الخدمات العمومية، وحوسبة الشباك الموحد لإنشاء الشركات، وتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار.

ودعا الوزير المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في هذه الولاية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، ل”تحقيق المنافع المشتركة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام”.