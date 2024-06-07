دعت المعارضة المالية، إلى تظاهرات اليوم أمام بلدية باماكو، احتجاجا على انقطاعات الكهرباء المتكررة.

وقال قادة “تحالف العمل من أجل مالي، إنهم يسعون من خلال هذه الاحتجاجات إلى الضغط على السلطات الانتقالية لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وتواجه قدرة التحالف على حشد الجماهير تحديات كبيرة، حيث تحظر السلطات الانتقالية في مالي الأنشطة السياسية لجميع الأحزاب والجمعيات.

وسبق أن وجهت العديد من التهم المتعلقة بـ”المساس بأمن الدولة” ضد الناشطين السياسيين والنشطاء المدنيين.

وشهدت مدينة بوني وسط مالي، التي تعاني من حصار مسلح، احتجاجات من قبل السكان النازحين الأسبوع الماضي للتعبير عن غضبهم وشعورهم بالتخلي عنهم من قبل السلطات.

وعلى الرغم من بعد هذه الاحتجاجات عن العاصمة باماكو، إلا أنها تعكس حجم السخط الشعبي ضد الأوضاع الراهنة.

في سياق متصل، كان من المقرر تنظيم تجمع للاحتفال بالذكرى الثالثة لتولي الرئيس الانتقالي، الكولونيل عاصمي غويتا، السلطة بعد الانقلاب العسكري في أغسطس 2020. إلا أن “التحالف من أجل الدفاع عن العسكريين” أعلن إلغاء التجمع بسبب “الوضع الراهن”.

وتعاني مالي من أزمة طاقة حادة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، إذ تسبب بإغلاق ألفي شركة بسبب عدم قدرتها على توفير الكهرباء.