وطالبت السلطة في بلاغ لها الجميع بتجنب عرض أي وسائط إشهارية، تتعلق بالانتخابات باستثناء ما يعلق على المقرات الخاصة بحملات المرشحين ومسانديهم.

دعت سلطة تنظيم الإشهار، جميع الفاعلين في المجال الانتخابي؛ من حملات مرشحين ومساندين إلى التقيد بالحيز الزمني القانوني الذي خصصه المشرع الوطني للدعاية الانتخابية.

ولفتت السلطة عناية الجميع إلى أن أي واسطة إشهار سياسي، تلصق أو تعلق قبل بدء الحملة الانتخابية، تعد مخالفة قانونية، وستكون عرضة للإزالة من طرف السلطة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وأكدت السلطة أن هذا القرار يأتي انسجاما مع مهمتها في السهر على تطبيق الأحكام القانونية المنظمة للإشهار في البلاد.