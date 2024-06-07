اجتمعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية “الهابا” مع منسقي المترشحين لرئاسيات المقبلة، في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقرر نهاية الشهر الجاري.

وقد ناقش الاجتماع موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودور السلطة العليا في ضبط المشهد الإعلامي خلال الفترة الانتخابية، وتنسيق الجهود مع المنسقين المعتمدين من طرف المرشحين لدى السلطة العليا واستعراض الآليات المتخذة من أجل تأمين نفاذ عادل للمترشحين إلى وسائل الإعلام.

وقال رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الحسين ولد مدو إن الاستحقاقات الرئاسية تمثل فرصة لإعلاء قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، وتلزم وسائل الإعلام بتأمين النفاذ العادل والمتوازن للمترشحين، وتمهين التغطية الإعلامية للانتخابات والاضطلاع بالتهذيب المواطني والتثقيف الانتخابي وإقامة الحوار المثري في الفضاء العمومي مع الحرص على البعد التمثيلي لكل المترشحين.

وأكد رئيس السلطة حرصهم على مراعاة مبادئ العدل والمساواة بين المترشحين في كل الطبعات الخبرية والبرامجية والامتناع عن كل ما من شأنه المساس بمبدأ المساواة بين المترشحين.

واستعرض ولد مدو سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطة العليا في هذا الصدد لرصد وتكريس التعددية وتأمين النفاذ العادل في مختلف الفترات سواء كانت خارج السياق الانتخابي أو خلال السياق بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة.

وأكد المنسقون المعتمدون من طرف المرشحين لدى السلطة العليا على أهمية تأمين النفاذ العادل لمختلف المترشحين والتعاطي المهني لوسائل الإعلام العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذ كل الآليات المقترحة لتأمين المساواة بين المترشحين في النفاذ لوسائل الإعلام.