طالب تجمع الدكاترة والتقنيين العاطلين عن العمل في مؤسسات التعليم العالي بموريتانيا، باكتتاب “شامل وعاجل.”

جاء ذلك الخميس بنواكشوط، خلال وقفة احتجاجية نظمها التجمع، ورفع خلالها لافتات وشعارات تندد “بالإقصاء”، وبالاختلالات التي يعرفھا سير مسابقة اكتتاب 100 أستاذ تعليم عال.

واعتبر المتظاهرون، بطء المسابقة ونتائج المقبولية، غير مطمئنة على نتائجھما النھائية، مؤكدين “حاجة مؤسسات التعليم العالي الملحة لھم واعتمادھا عليھم في أغلب أنشطتھا.”

كما أكدوا أن “الوطن أرحم من أن يتركھم يواجھون البطالة أو يضطرون للھجرة خارجه”، مشيرين إلى أن “تزايد أعداد الطلاب ومؤسسات التعليم العالي يستدعي اكتتابا شاملا يشمل كل المؤسسات في البلد.”

وطالبوا اللجنة الوطنية للمسابقات ووزارة التعليم العالي “بالإنصاف”، وفق البيان.