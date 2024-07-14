أثارت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا ، صدمة كبيرة في الولايات المتحدة، فيما أدانها العديد من زعماء العالم. فقد عبر قادة عدة دول عن صدمتهم وإدانتهم للعنف السياسي الذي سيؤجج من التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

فعلى الصعيد الداخلي، قال الرئيس جو بايدن “يجب على الجميع إدانة” إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع ترامب الانتخابي، وأضاف: “لا مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا، يجب علينا أن نتّحد، بصفتنا أمة، لإدانته”.

دوليا، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس “بشكل قاطع” محاولة الاغتيال، على ما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، مضيفا إن “الأمين العام يدين بشكل قاطع عمل العنف السياسي هذا. ويوجه خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس ترامب”.

من جانبها، عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن “صدمتها الشديدة”، وقالت عبر منصة إكس: “أشعر بصدمة عميقة إزاء إطلاق النار الذي وقع خلال تجمع انتخابي للرئيس السابق ترامب”، مضيفة: “أتمنى لدونالد ترامب الشفاء العاجل وأقدّم تعازيّ لأسرة الضحية البريئة. العنف السياسي لا مكان له في الديمقراطية”.

وتمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة عبر منصة إكس الأحد “الشفاء العاجل” لدونالد ترامب معتبرا أن محاولة اغتياله “مأساة لديمقراطياتنا”. وكتب الرئيس الفرنسي “توفي شخص وجرح عدة أشخاص. هذه مأساة لديمقراطياتنا. تشارك فرنسا الشعب الأمريكي صدمته وتنديده”.

من جانبه، وصف المستشار الألماني أولاف شولتز الأحد إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق بأنه عمل دنيء وتهديد للديمقراطية. وقال في منشور على منصة إكس: “الهجوم على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب دنيء. أتمنى له الشفاء العاجل. قلبي أيضا مع ضحايا الهجوم. أعمال العنف تلك تهدد الديمقراطية”.

في بريطانيا، قال رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر الأحد إنه “رُوِّع من جراء المشاهد الصادمة” لإطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب ستارمر على منصة إكس: “العنف السياسي، بأي شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم”.

وفي المجر، قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان الأحد إن “أفكاره وصلواته” مع ترامب. وكتب على إكس: “أفكاري وصلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المُظلمة”.

في نفس السياق، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إنها “تُتابع بقلق” الأخبار الواردة من ولاية بنسيلفانيا وتمنت لترامب الشفاء العاجل. وأملت الزعيمة اليمينية في أن “يسود الحوار والمسؤولية على الكراهية والعنف في الأشهر التالية من الحملة الانتخابية”.

وفي كندا، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن العنف السياسي “غير مقبول أبدا” بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب ترودو على إكس: “أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمّع ومع جميع الأمريكيين”.

كما ندد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاولة اغتيال ترامب متمنيا له “الشفاء العاجل… واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية”.

وفي اليابان، عبّر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأحد عن معارضته العنف السياسي بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب كيشيدا على إكس: “يجب أن نقف بحزم ضدّ أيّ شكل من أشكال العنف الذي يتحدّى الديمقراطية”.