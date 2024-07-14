توج منتخب إسبانيا بلقب النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا 2024 عقب فوزه على نظيره الإنكليزي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد على ملعب برلين الأولمبي في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها ألمانيا بدءاً من 14يونيو الماضي.
وبهذا التتويج تكون إسبانيا قد حصدت لقبها الرابع بعد 1964 و2008 و2012 والذي من خلاله فضت الشراكة مع ألمانيا في عدد الألقاب (3 لكل منهما).
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث لم يرتق إلى مستوى مباراة نهائية بين منتخبين كبيرين في أوروبا إذ سيطر عليه الحذر والخوف من الجانبين خوفاً من تلقي هدف يغير من خطط مدربي المنتخبين.
على عكس مجريات الشوط الأول انطلق الثاني بأداء قوي حيث شن منتخب إسبانيا هجمة منظمة قادها النجم الشاب لامين جمال الذي مرر لزميله وليامز الذي لم يتوان في إطلاق قذيفة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لشباك الحارس بيكفورد قي الدقيقة 47.
وأدرك نجم تشيلسي كول بالمر التعادل لمنتخب إنكلترا من تسديدة أرضية قوية بعد تمهيد مميز من جود بيلينغهام فشل الحارس الإسباني أوناي سيمون في التصدي لها لتعانق شباكه وذلك في الدقيقة 73 من مجريات المباراة.
وقبل 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي خطفت إسبانيا الهدف الثاني بواسطة ميكيل أويارزابال الذي استبق الدفاع الإنكليزي ووضع عرضية كوكوريلا في مرمى بيكفورد مانحاً منتخب بلاده لقبه الرابع في البطولة.