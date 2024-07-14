توج منتخب إسبانيا بلقب النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا 2024 عقب فوزه على نظيره الإنكليزي بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد على ملعب برلين الأولمبي في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها ألمانيا بدءاً من 14يونيو الماضي.

وبهذا التتويج تكون إسبانيا قد حصدت لقبها الرابع بعد 1964 و2008 و2012 والذي من خلاله فضت الشراكة مع ألمانيا في عدد الألقاب (3 لكل منهما).

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي حيث لم يرتق إلى مستوى مباراة نهائية بين منتخبين كبيرين في أوروبا إذ سيطر عليه الحذر والخوف من الجانبين خوفاً من تلقي هدف يغير من خطط مدربي المنتخبين.