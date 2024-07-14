أعلن في السنغال عن وفاة الفنان سيدى بايلل ثيام، في مستشفى المدينة السنغالية «ماتام» الاقليمي.

الفنان الراحل من مواليد مدينة «دوندو» في منطقة دانداي مايو، وقد اشتهر بإحياء الأمسيات الثقافية في السنغال وموريتانيا التي امتلك فيها جمهورا كبيرا من محبيه

ويعتبر بايلل ثيام الذي ولد بإعاقة بصرية، واحدا من أبرز وجوه الموسيقى التقليدية البولارية، في المنطقة.

ألهمت ألحانه العديد من الفنانين مثل بابا مال، وعثمان حمدي ضيوف. واشتهر بأسلوبه الموسيقي المحلي المعروف باسم “بانغويني”، الذي جعله يحظى بمكانة خاصة في قلوب المستمعين.

أشاد موقع الموسيقى الإفريقية Musicinafrica.net بثراثه الفني، واصفاً إياه بأنه “مغني وكاتب أغاني من فوتا تورو يتقن أسلوباً موسيقياً محلياً يُعرف بـ ‘بانغويني’”. معتبرا أن «ألحانه كانت مصدر إلهام للكثيرين وجعلته رمزاً فنياً في المنطقة».