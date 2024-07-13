قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، أمس الجمعة، إن التقدم الذي حققته موريتانيا في مجال أهداف التنمية المستدامة هو بفضل البرامج الطموحة الذين نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة

جاء ذلك خلال عرضه لمحتوى التقرير الذي قدمته موريتانيا أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الملتئم بمدينة نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الفترة من 8 إلى 18 يوليو.

وأضاف الوزير أن “نفقات الحماية الاجتماعية تضاعفت أربع مرات خلال المأمورية السابقة، الشيئ الذي يعكس الأولوية المعطاة لتحسين ظروف معيشة الفئات الاجتماعية الهشة” وفق قوله

وأكد أن ثمة مع ذلك تحديات كبيرة مازال يتعين التغلب عليها، خاصة في مجال تثمين رأس المال البشري، والبنية التحتية، والحكامة”.

وخلُص أن البلد يمتلك مقدرات كبيرة في مجال الاقتصاد الأخضر من شأن استغلالها على النحو الأمثل أن يضمن مستويات نمو مطرد” حسب تعبيره