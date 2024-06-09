حلت روايتان موريتانيتان في قائمة الـ18 لفئة الروايات غير المنشورة في جائزة كتارا للرواية العربية (الدورة العاشرة).

ويتعلق الأمر بـ”بائع السم أم البريء؟” للشيخ نوح، و”على أجنحة الخفاء” لمحمد ولد حمدو.

وأعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا”، عن قائمة الـ18 لفئتي الروايات المنشورة، والرويات غير المنشورة، ورويات الفتيان، والرواية التاريخية، بالإضافة إلى الدراسة النقدية.

ومن المقرر أن تعلن المؤسسة عن القائمة الـ9، خلال شهر أغسطس المقبل، على أن تنظم حفلا لذكرى العاشرة لإطلاق الجائزة، خلال شهر أكتوبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن رواية “وادي الحطب” الموريتانية للكاتب الشيخ أحمد البان، فازت بجائزة كتارا.