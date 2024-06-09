Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأحد, 9 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

روايتان موريتانيتان في قائمة الـ18 لجائزة “كتارا”

محمد يوسفبواسطة

حلت روايتان موريتانيتان في قائمة الـ18 لفئة الروايات غير المنشورة في جائزة كتارا للرواية العربية (الدورة العاشرة).

ويتعلق الأمر بـ”بائع السم أم البريء؟” للشيخ نوح، و”على أجنحة الخفاء” لمحمد ولد حمدو.

وأعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا”، عن قائمة الـ18 لفئتي الروايات المنشورة، والرويات غير المنشورة، ورويات الفتيان، والرواية التاريخية، بالإضافة إلى الدراسة النقدية.

ومن المقرر أن تعلن المؤسسة عن القائمة الـ9، خلال شهر أغسطس المقبل، على أن تنظم حفلا لذكرى العاشرة لإطلاق الجائزة، خلال شهر أكتوبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن رواية “وادي الحطب” الموريتانية للكاتب الشيخ أحمد البان، فازت بجائزة كتارا.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة