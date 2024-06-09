يستضيف المنتخب الموريتاني الأول لكرة القدم (المرابطون) اليوم الأحد، نظيره السنغالي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المباراة ستقام على ملعب شيخا بيديا بنواكشوط، وتأتي لحساب الجولة الرابعة.

ويبحث المنتخب الموريتاني عن أول فوز له في التصفيات بعد تكبده خسارتين، جعلته يتذيل ترتيب المجموعة الثانية بنقطة وحيدة.

وخسر المرابطون، الجولة الثالثة أمام السودان بهدفين دون مقابل يوم الخميس الماضي بملعب شيخا بيديا.

وخسروا الجولة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل، بينما حققوا نقطة وحيدة أمام جنوب السودان في الجولة الثانية.