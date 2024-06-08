قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني؛ المرشح للرئاسيات، إن كل المترشحين أبناء للوطن، والمنافسة الانتخابية معهم من أجل خدمة البلد والمواطن.

جاء حديث ولد الغزواني المنتهية ولايته، خلال اجتماعه بطاقم حملته الانتخابية ليل الجمعة/السبت.

ودعا ولد الغزواني طاقم الحملة بالالتزام بدعاية «تقدم البرنامج بأسلوب محترم، ويحترم فيه المنافسين جميعا».

وأكد أنه يجب أن «لا يقلل من وطنية أي من المترشحين، وإنما أن تعتبروا أن خياركم هو الخيار الأنسب والأمثل».

وطالبهم بالاحترام «الحرفي للمساطر القانونية المنظمة للحملات والانتخابات، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والسكينة».

ومن المقرر أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الحالي، في اقتراع يتنافس فيه سبع مرشحين.