زار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، مقر العتاد العسكري من أجل تفقد نماذج من أسلحة ومعدات اقتناها الجيش الموريتاني مؤخرًا، وفق ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وحسب نفس المصدر فإن اقتناء هذه الأسلحة والمعدات يأتي “في إطار تحديث هيكلة مختلف الجيوش البرية والجوية والبحرية”.

وكان برفقة ولد الغزواني خلال تفقد الأسلحة، وزير الدفاع حننه ولد سيدي، وقائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بله شعبان، وقائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه.

كما حضر الزيارة القائد المساعد للأركان العامة للجيوش وقائد أركان الجيش البري والقوات الخاصة وقائد أركان الجيش الجوي وقائد أركان البحرية الوطنية والمفتش العام للقوات المسلحة وقوات الأمن والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وبعض قادة الفرق والمديريات بقيادة الأركان العامة للجيوش.

واستمع الرئيس الموريتاني لشروح قدمها قائد أركان الجيش البري والقوات الخاصة اللواء محمد المختار مني، حول الخصائص الفنية نماذج الأسلحة والمعدات.

وقال المصدر الرسمي إن “الهدف من اقتناء هذه الترسانة المتطورة من العتاد الحربي يتمثل في تحديث هيكلة مختلف الجيوش البرية والجوية والبحرية الذي أملته التحديات الجيوستراتيجية الراهنة في شبه المنطقة والعالم”.

وأعلن أن الأسلحة الجديدة تتكون من “وحدات مدرعة ومدفعية ميدانية، وأخرى مضادة للدروع، وللطائرات، ومحطات رادار، ومسيرات استطلاع وهجوم ذات فعالية عالية جدا وقادرة على تغطية كامل الحوزة الترابية الوطنية بما في ذلك المياه الإقليمية على مدار الساعة”.