أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، بدأ الأشغال في مركز الاستطباب الوطني بنواكشوط لتركيب 22 ماكينة جديدة لتصفية الكلى، إضافة إلى وحدة معالجة مياه.

وأضافت الوزارة في منشور لها أن العمل يجري أيضا على زيادة القدرة الاستيعابية لمركز استطباب الصداقة بمقاطعة عرفات بـ5 ماكينات تصفية جديدة.

وقالت إنه من المنتظر أن تنتهي أشغال التركيب في غضون 48 ساعة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يوسع من مستوى خدمة التصفية، وأن يوفر الوقت على المرضى والطواقم على حد سواء.

وأضافت أن إدارة الطب الاستشفائي، تعمل على توفير فريق طبى، بشكل دوري ، يشمل أخصائي كلى يقدم استشارات ويقيم حالة المرضى ، بالإضافة لجراح أوعية دموية يجرى عمليات الناسور الشرياني-الوريدي، الشيء الذي سيخفف من ضغط مرضى القصور الكلوى القادمين من الداخل على مراكز انواكشوط.