دخلت المنصة العائمة المخصصة لاستخراج ومعالجة الغاز FOSO لحقل السلحفاة آحميم الكبير إلى المياه الموريتانية في طريقها إلى منطقة الحقل، والتي تقع على الحدود بين موريتانيا والسنغال.

وحسبدما أعلنت وزارة البترول فقد خضعت السفينة لعمليات الإرساء في المياه الموريتانية القريبة من الحقل استعداداً لتثبيتها وربطها بمنشآت الحقل التي تشكل وجهتها النهائية حيث يتوقع أن تبدأ عمليات التثبيت والتأكد من سلامة المنصة من الأعطاب فور وصولها إلى منطقة الحقل.

وأضافت في بلاغ لها أن المنصة خضعت أيضا، خلال الأشهر الأخيرة، لعدة فحوصات فنية في ميناء “تنريف” بجزر الكناري الإسباني للتأكد من جاهزيتها للتشغيل الذي قد يمتد لأكثر من عشرين سنة.

وبوصول المنصة FPSO إلى منطقة رسوها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، ستكون المكونات الكبرى لحقل السلحفاة آحميم الكبير قد اكتملت، في خطوة مهمة نحو بدء عمليات استغلال حقل السلحفاة أحميم الكبير للغاز الطبيعي.