التقى رئيس الاتحاد الافريقي، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بانواكشوط وفدا من رؤساء المؤسسات المالية والبنوك الأفريقية.

وقد تناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا وهذه المؤسسات، و « كذلك الخطوات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية من أجل الرفع من مستوى هذه المؤسسات، من أجل القيام بدورها على أكمل وجه »، وفق ما أورد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.

ووفق المصدر ذاته، فقد أكد الناطق باسم المؤسسات والبنوك الأفريقية في تصريح عقب هذا اللقاء، أن الغرض من هذه الزيارة هو « تهنئة فخامة رئيس الجمهورية، على الدور الذي يقوم به كرئيس للاتحاد الإفريقي، معبرا عن دعم المؤسسات والبنوك الافريقية لما يبذله من جهود في سبيل تعزيز التنمية في موريتانيا وإفريقيا بشكل عام ».

وأعلن الناطق باسم المؤسسات والبنوك الأفريقية اتفاقهم على تعبئة مبلغ قدره ملياري دورلار لدعم التكوين المهني خاصة بين النساء والشباب، معبرا عن شكره للرئيس الموريتاني على دعمه للمؤسسات المالية الإفريقية وبشكل خاص لهذا التحالف الذي دعم إطلاقه على هامش القمة الإفريقية الأخيرة في أديس أبابا، وفق ذات المصدر.

وأشار الناطق باسم الوفد إلى أنهم نهم ناقشوا قضية المناخ التي تعتبر أولوية بالنسبة للقارة الأفريقية وأكدوا على ضرورة أن يكون صوت القارة مسموعا في القمم المناخية ومنها قمة COP المقبلة.

كما ذكر الناطق باسم المؤسسات والبنوك الأفريقية أنهم أبلغوا ولد الغزواني أن المؤسسات المالية الإفريقية تعمل جنبا الى جنب مع الاتحاد الأفريقي بهدف تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة سبيلا نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063.