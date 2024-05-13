أجاز مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، سلسلة من التعيينات في وزارات مختلفة جاءت كالآتي:

وزارة الصحة

ديوان الوزير

المفتشية الداخلية

المفتش: الشيخ بتار سكان، دكتور صيدلاني، خلفا للسيد خالد عابدين سيدي الذي استدعي لمهام اخري

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الإدارة المركزية

المديرية العامة للبترول والهيدروجين المنخفض الكربون

مديرية المتابعة البيئية

المدير: احمدو ولد مولاي، حاصل على ماستر 2 في الصيانة الصناعية

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: عبدول مامادو باري، حاصل على شهادة المتريز في علوم الكيمياء.

وزارة البيئة

ديوان الوزير

مكلفون بمهمة

‐ سيمينا واكي، مديرة بمديرية التخطيط والتنسيق والبرامج والإحصائيات سابقا.

‐ سيدي محمد الوافي، مدير المناخ والاقتصاد الأخضر سابقا،

‐ أحمدو ولد عبد الله ولد أباه، متخصص في المتابعة والتقييم

‐ محمد سلمه، مدير مديرية الحماية والمحافظة على الوسط والفضاءات سابقا.

المستشارون الفنيون

‐ المستشار الفني مكلف بالساحل: محمد محمود ولد يحظيه، اقتصادي، مستشار فني للتنمية المستدامة في الحظيرة الوطنية لحوض آركين سابقا،

‐ المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال: نبيله دحمود مرزوك، حاصلة على شهادة الماستر في إدارة الإحصاء، مسيرة مهرجان بمديرية المحافظة على التراث سابقا،

المفتشية الداخلية:

المفتشون:

‐ عبد الله بكر امبارك، المدير المساعد لمديرية التقييم والرقابة البيئية سابقا.

‐ امنة بلال، حاصلة على ماستر في البيئة.

‐ الناجي فضيلي ببكر، محاسب في ممثلية موريتانيا في نييورك سابقا.

مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات

‐ المدير: جبريل لي، المدير المساعد بمديرية حماية الفضاءات والوسط البيئي سابقا

مديرية التخطيط والتنسيق ومتابعة البرامج والإحصائيات

‐ المدير: خالد ولد عابدين سيدي، مفتش بوزارة الصحة سابقا

مديرية الموارد البشرية :

‐ المدير: دمبا كامارا، المدير المساعد لمديرية النظم والاتفاقات متعددة الاطراف سابقا.

‐ المدير المساعد: الشيخ أحمد الهيبة محمد سعد ابوه، المدير المساعد للمديرية الادارية والمالية سابقا.

مديرية المناخ والاقتصاد الاخضر:

‐ المدير: موسى با، قانوني، مدير النظم والاتفاقات متعددة الاطراف سابقا

مديرية النظم والاتفاقات متعددة الاطراف

المدير: محمد لمين فالي عبد القادر، قانوني حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام مستشار مكلف بالتسوية والشؤون القانونية سابقا.