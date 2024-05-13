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موريتانيا.. مجلس الوزراء يجيز تعيينات في أربع وزارات (أسماء)

صحراء ميديابواسطة

أجاز مجلس الوزراء  الموريتاني خلال اجتماع عقده،  اليوم الاثنين، سلسلة من التعيينات في وزارات مختلفة جاءت كالآتي: 

 وزارة الصحة 

ديوان الوزير

المفتشية الداخلية 

المفتش: الشيخ بتار سكان، دكتور صيدلاني، خلفا للسيد خالد عابدين سيدي الذي استدعي لمهام اخري

 

وزارة البترول والمعادن والطاقة

الإدارة المركزية 

المديرية العامة للبترول والهيدروجين المنخفض الكربون 

مديرية المتابعة البيئية 

المدير: احمدو ولد مولاي، حاصل على ماستر 2 في الصيانة الصناعية

 

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: عبدول مامادو باري، حاصل على شهادة المتريز في علوم الكيمياء. 

 

 وزارة البيئة

ديوان الوزير

مكلفون بمهمة

        سيمينا واكي، مديرة بمديرية التخطيط والتنسيق والبرامج والإحصائيات سابقا.

        سيدي محمد الوافي، مدير المناخ والاقتصاد الأخضر سابقا،

        أحمدو ولد عبد الله ولد أباه، متخصص في المتابعة والتقييم

        محمد سلمه، مدير مديرية الحماية والمحافظة على الوسط والفضاءات سابقا.

 

المستشارون الفنيون

        المستشار الفني مكلف بالساحل: محمد محمود ولد يحظيه، اقتصادي، مستشار فني للتنمية المستدامة في الحظيرة الوطنية لحوض آركين سابقا،

        المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال: نبيله دحمود مرزوك، حاصلة على شهادة الماستر في إدارة الإحصاء، مسيرة مهرجان بمديرية المحافظة على التراث سابقا، 

 

المفتشية الداخلية:

المفتشون:

        عبد الله بكر امبارك، المدير المساعد لمديرية التقييم والرقابة البيئية سابقا.

        امنة بلال، حاصلة على ماستر في البيئة.

        الناجي فضيلي ببكر، محاسب في ممثلية موريتانيا في نييورك سابقا.

 

مديرية حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات

        المدير: جبريل لي، المدير المساعد بمديرية حماية الفضاءات والوسط البيئي سابقا

 

مديرية التخطيط والتنسيق ومتابعة البرامج والإحصائيات 

        المدير: خالد ولد عابدين سيدي، مفتش بوزارة الصحة سابقا

 

مديرية الموارد البشرية :

        المدير: دمبا كامارا، المدير المساعد لمديرية النظم والاتفاقات متعددة الاطراف سابقا.

        المدير المساعد: الشيخ أحمد الهيبة محمد سعد ابوه، المدير المساعد للمديرية الادارية والمالية سابقا.

 

مديرية المناخ والاقتصاد الاخضر:

        المدير: موسى با، قانوني، مدير النظم والاتفاقات متعددة الاطراف سابقا

 مديرية النظم والاتفاقات متعددة الاطراف

المدير: محمد لمين فالي عبد القادر، قانوني حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام مستشار مكلف بالتسوية والشؤون القانونية سابقا.

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موري نت
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