أودع لبروفيسور أوتاما سوماري، اليوم الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 29 يونيو المقبل لدى المجلس الدستوري في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويعد سوماري رابع مرشح يقدم ملف الترشح للرئاسيات بعد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، إضافة إلى رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) حمادي ولد سيدي المختار.

وكان أوتاما سوماري قد التقى في الأسابيع الماضية عددا من رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية وحركات شبابية وذلك للحصول على دعمهم في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت النائب المعارض كادياتا مالك جالو والنائب يحي اللود دعمهما لسوماري في الانتخابات الرئاسية، إذ يقدم نفسه على أنه مرشح معارض للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.