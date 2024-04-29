أطلقت هيئة بن بيه الخيرية، المهمة الخامسة، لمعاينة وعلاج ضعاف السمع والمصابين بالصمم الجزئي والصمم الكلي، بإشراف بعثة طبية في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وشهدت المهمة توزيع بعض السماعات الطبية على المرضى المصابين بضعف في السمع، بعضهم قادم من مناطق مختلفة من البلاد.

تم خلال المهمة معاينة مئات الأشخاص من ضعاف السمع والمصابين بالصمم الجزئي والكلي، وقد حصل المستفيدون بشكل مجاني على سماعات طبية ذات جودة عالية، بالإضافة إلى توزيع أدوية مجانية على المرضى الذين يعانون من التهابات أو آلام في الأذنين.