شاركت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين في أعمال منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».

ويمثل الحكومة في المنتدى الذي يستمر لمدة يومين، وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه..

ووفق بيان للوزارة فإن ولد اشروقه من المقرر أن يلتقي بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اجتماع خاص سيوقعان خلاله مذكرة تفاهم حول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

كما سيجري الوزير أيضا لقاءات مع عدة وزراء للطاقة وممثلين عن بعض شركات الطاقة، لبحث سبل تطوير التعاون في المجالات ذات الصلة.

ويشارك في المنتدى أكثر من ألف شخص من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين، ومختلف المشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية.

ويركز الاجتماع في محاوره الرئيسية على التعاون الدولي والنمو والطاقة، بما في ذلك ضمان مصادر الطاقة الآمنة ضمن مسار التحول الطاقوي والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر