لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم في حوادث سير في اليومين الماضيين في السنغال وغينيا وغامبيا، بحسب ما أعلنت السلطات وخدمات الإنقاذ في هذه البلدان الواقعة في غرب إفريقيا.

ففي السنغال، لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 54 آخرون في حادث حافلة نهاية الأسبةع في منطقة يامونغ، في كونغول، على بعد حوالى 380 كيلومترا إلى شرق دكار، وفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة السنغالية على موقعها الإلكتروني.

وفي غينيا، أسفر حادث في جنوب شرق البلاد عن مقتل 16 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة 52 آخرين، بحسب ما أفاد وزير الصحة عبر التلفزيون الحكومي.

إلى ذلك، لقي جندي سنغالي من قوة غرب إفريقيا المنتشرة في غامبيا المجاورة، حتفه وأصيب ثمانية آخرون في حادث سير قرب الحدود مع السنغال، حسبما ذكر الجيش السنغالي في بيان على منصة إكس الجمعة.