دعا رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، محمد ماء العينين ولد هيين، مجلسه الوطني إلى عقد دورة استثنائية، الأسبوع المقبل.

وقال بلاغ صادر عن الحزب، إنه “بموجب المادة 17 من النظام الأساسي للحزب، والتي تنص على أنه يجوز للمجلس الوطني أن يعقد دورات استثنائية بناء على طلب رئيس الحزب أو أغلبية أعضائه”، فإنه يدعو أعضاء المجلس الوطني، إلى حضور دورة استثنائية للمجلس الوطني.

وأضاف أن جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الدورة ستعقد يوم 4 من شهر مايو المقبل على الساعة 4 مساءً في قصر المؤتمرات القديم.