عقد وزير المالية، في الحكومة الموريتانية إسلمو ولد محمد أمبادي، في العاصمة السعودية الرياض، جلسة مباحثات مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من طرف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في موريتانيا، من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات على مستوى المجموعة، وتذليل العقبات على مستوى الإدارة القائمة على تنفيذ هذه المشاريع في موريتانيا.

وثمن وزير المالية خلال اللقاء الشراكة التنموية التي وصفها بـ”الممتازة” التي تربط بلاده بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبشكل خاص الاتفاق على الاستراتيجية التي ستمثل إطارا للتعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للسنوات المقبلة، والتي ستشمل مشاريع تنموية هامة جديدة سيتم التوقيع عليها خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء لقاء الوزير الموريتاني ورئيس مجموعة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.