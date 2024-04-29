عقدت بعثة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نواذيبو اجتماعا باللجان المقاطعية للجنة وممثلين عن الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في ولاية داخلت انواذيبو.

وقالت رئيسة البعثة الأمينه بنت أمم عضو لجنة تسيير اللجنة الوطنية للانتخابات، إن الهدف من الاجتماع هو تعبئة و تحسيس المواطنين بأهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية لتأدية الواجب الانتخابي .

و أكدت وقوف اللجنة على مسافة واحدة من جميع المتنافسين، مستعرضة مراحل التسجيل و عدد المراكز الستة التي تم إفتتاحها فى الولاية، لتسجيل المواطنين البالغين ثمانية عشر سنة، أو الراغبين في تغيير أماكن تسجيلهم، مبرزة أهمية التأكد من الوجود على اللائحة الانتخابية.

من جهتها رحبت العمدة المساعد لبلدية نواذيبو مانه بنت شكار في كلمة لها بالحضور، داعية المواطنين إلى التحسيس بأهمية التسجيل على اللائحة الانتخابية، وضرورة مشاركة الجميع في التعبئة له، مذكرة باهمية الاستحقاقات المقبلة التي سيتم من خلالها انتخاب رئيس للبلاد.