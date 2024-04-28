وقع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عند وصوله مطار العاصمة الكينية نيروبي، في السجل الذهبي الخاص بكبار الشخصيات والضيوف.

ولد الغزواني يزور نيروبي للمشاركة في قمة رؤساء الدول الإفريقية والمؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة للبنك الدولي.

وتنطلق القمة غد الاثنين ولد الغزواني؛ رئيس الاتحاد الإفريقي، والعديد من القادة الأفارقة وممثلين عن المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي.

ومن المقرر خلال أجندة القمة أن يقف ممثلو الحكومات الإفريقية والمجتمع المدني والشباب على المنصة للتعبير عن طموحاتهم والدعوة إلى مزيد من الدعم والمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية.