قالت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» اليوم لأحد، إن الاضطرابات المتكررة في خدمة الكهرباء لمدينة نواذيبو، تسببت فيها الأمطار التي شهدتها المدينة في اليومين الأخيرين.

وأضافت الشركة في بيان إن الاضطرابات، سُجلت منذ الجمعة الماضي «رغم توفر المنشآت اللازمة لتغطية حاجيات المدينة من الطاقة» وفق تعبيرها.

وأوضحت أن الأمطار تهاطلت على «بعض الأجهزة الأساسية في المحطات (الإنتاج و الجهد العالى) في الوقت الذي كانت مشبعة بغبار الأسمنت المنبعث من بعض المصانع المجاورة».

وأشارت إلى أن الشركة «ما فتئت تحذر من انعكاسات هذه الوضعية السلبية على استمرار الخدمة العمومية».

واعتذرت الشركة في بيانها عن هذه الانقطاعات، متعهدة لـ«زبنائها ببذل كل ما بوسعها حتى لا تتكرر هذه الاختلالات الخارجة عن إرادتها» على حد قولها.

وفي زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لنواذيبو الأسبوع المنصرم، تأسف لاستمرار الحديث عن وجود نقص في المياه والكهرباء، متعهدا بالعمل على توفير هاتين الخدمتين في القريب العاجل.

وعقب اجتماع الحكومة الذي انعقد حينها في المدينة، شكل ولد الغزواني لجنة وزارية وعهد إليها بالنظر في مشاكل المدينة والعمل على حلها.