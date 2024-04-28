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موريتانيا.. الأرصاد الجوية تسجل تهاطل أمطار ولايات الشمال

سيدي محمد شمّادبواسطة
أمطار - نواكشوط - أرشيف

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، تسجيل أمطار خفيفة إلى متوسطة على وولايات؛ داخلة نواذيبو وإينشيري وآدرار ونواكشوط.

وقالت في بيان مقتضب إن هذه الأمطار ناتجة عن وجود تيار نفاث فوق هذه المناطق، ومن المتوقع أن يتلاشى مساء الاثنين.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأمطار تهاطلت منذ أمس السبت على العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وكانت الهيئة قد توقعت قبل أيام موسما مطريا باكرا للعام 2024، على أجزاء واسعة من المنطقة الزراعية الرعوية في موريتانيا.

وقالت الهيئة حينها إن الظروف الحرارية قد تكون ملائمة لخريف هذه السنة 2024 (ظاهرة لانينيا) مما قد يؤدي إلى موسم أمطار عموما ما بين فائض ومتوسط.

وأوضحت أن الأمطار الموسمية في موريتانيا تتأثر إلى حد كبير بالظروف الحرارية لمختلف أسطح المحيطات (المحيط الهادئ، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط).

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موري نت
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